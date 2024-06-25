

Глава МИД Грузии присутствовал на неформальном мероприятии в Люксембурге

25.06.2024 15:09





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили 25 июня присутствовал на неформальном мероприятии в Люксембурге, где днем ​​ранее состоялось заседание Совета иностранных дел Евросоюза.



Неофициальную встречу провел вице-премьер Великого Герцогства, министр иностранных дел Ксавье Беттель. На мероприятии также присутствовали министры иностранных дел стран-членов ЕС, стран-партнеров и кандидатов.



По информации МИД Грузии, Илия Дарчиашвили имел возможность взять побеседовать со своими коллегами-министрами и предоставить им информацию о повестке дня евроинтеграции Грузии и динамике реализации рекомендаций.



Министры иностранных дел, участвовавшие в мероприятии, также встретились с великим герцогом Люксембурга Анри.



Накануне неформальной встречи, 24 июня, в Люксембурге состоялось заседание Совета ЕС по иностранным делам. Одним из вопросов повестки дня заседания Совета была реакция Евросоюза на текущую ситуацию в Грузии. Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель представил министрам документ о том, как ЕС может отреагировать на принятие Грузией закона об иностранных агентах и ​​ее антизападный курс в целом, взятый в последнее время. На пресс-конференции, состоявшейся после заседания Совета иностранных дел, Боррель заявил, что министры иностранных дел стран-членов ЕС считают, что власть Грузии дистанцирует страну от Евросоюза. Он также заявил, что Евросоюз сократит политические контакты с властями Грузии.





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