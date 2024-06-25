

Омбудсмен: Специальные правила, введенные в парламенте для СМИ и журналистов, проблематичны

25.06.2024 16:52





Специальные правила, введенные в парламенте для СМИ и журналистов, проблематичны. Эти правила ограничили части СМИ возможности освещения событий, - заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани, представляя на отчет о деятельности за 2023 год на пленарном заседании парламента Грузии.



По его же словам, проблематичны правила, которые обязывают аккредитованного журналиста прекратить запись интервью в случае отказа члена парламента, сотрудника аппарата или посетителя парламента.



«Специальные правила, введенные в парламенте Грузии для средств массовой информации и журналистов, являются проблематичными: они обязывают аккредитованного журналиста прекратить запись интервью в случае отказа члена парламента Грузии, сотрудника аппарата или посетителя парламента. Эти правила ограничили части СМИ возможности освещать события.



Параллельно с продолжающимися кампаниями по дискредитации и стигматизации правозащитников, вызвало беспокойство и инициирование законопроектов «О прозрачности иностранного влияния», которые не соответствовали стандартам по защите свободы объединений и выражения мнений, а также - по соблюдению права на неприкосновенность частной жизни. К сожалению, в 2024 году парламент Грузии принял закон, ряд статей которого проблематичен и может стать оскорблением достоинства адресатов закона. Народный защитник, как и многие другие акторы, призвал парламент отказаться от принятия закона Грузии «О прозрачности иностранного влияния» в такой форме», - отметил Иоселиани.





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