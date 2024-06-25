

Омбудсмен назвал вызовы в пенитенциарной системе Грузии

25.06.2024 17:28





Омбудсмен – Выявление и документирование фактов ненадлежащего обращения, обеспечение заключенных адекватными медицинскими сервисами и физическая среда пенитенциарных учреждений - остаются вызовами для системы



Выявление и документирование фактов ненадлежащего обращения, обеспечение заключенных адекватными медицинскими сервисами и физическая среда пенитенциарных учреждений - остаются вызовами для системы, - заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани, представляя отчет о деятельности за 2023 год на пленарном заседании парламента Грузии.



По его словам, необходимо усовершенствовать нормативную базу, связанную с механизмом условно-досрочного освобождения заключенных или замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания.



«Перегруженность пенитенциарных учреждений и отдельные случаи неформального управления; длительное, нецелевое и карательное помещение заключенных в комнату деэскалации и одиночную камеру; выявление и документирование фактов ненадлежащего обращения, обеспечение заключенных адекватными медицинскими сервисами и физическая среда пенитенциарных учреждений - остаются вызовами для системы.



Необходимо усовершенствовать нормативную базу, связанную с механизмом условно-досрочного освобождения осужденных или замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Также, эффективное функционирование механизма пересмотра приговоров осужденных к пожизненному заключению. Внедрение режима, адаптированного к индивидуальным потребностям осужденных к бессрочному лишению свободы», - отмечает омбудсмен.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





