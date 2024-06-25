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Омбудсмен назвал вызовы в пенитенциарной системе Грузии
25.06.2024 17:28
Омбудсмен – Выявление и документирование фактов ненадлежащего обращения, обеспечение заключенных адекватными медицинскими сервисами и физическая среда пенитенциарных учреждений - остаются вызовами для системы
Выявление и документирование фактов ненадлежащего обращения, обеспечение заключенных адекватными медицинскими сервисами и физическая среда пенитенциарных учреждений - остаются вызовами для системы, - заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани, представляя отчет о деятельности за 2023 год на пленарном заседании парламента Грузии.
По его словам, необходимо усовершенствовать нормативную базу, связанную с механизмом условно-досрочного освобождения заключенных или замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
«Перегруженность пенитенциарных учреждений и отдельные случаи неформального управления; длительное, нецелевое и карательное помещение заключенных в комнату деэскалации и одиночную камеру; выявление и документирование фактов ненадлежащего обращения, обеспечение заключенных адекватными медицинскими сервисами и физическая среда пенитенциарных учреждений - остаются вызовами для системы.
Необходимо усовершенствовать нормативную базу, связанную с механизмом условно-досрочного освобождения осужденных или замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Также, эффективное функционирование механизма пересмотра приговоров осужденных к пожизненному заключению. Внедрение режима, адаптированного к индивидуальным потребностям осужденных к бессрочному лишению свободы», - отмечает омбудсмен.
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