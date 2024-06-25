

ISFED: «Грузинская мечта» начала неофициальную предвыборную кампанию

25.06.2024 17:30





Согласно отчету, опубликованному неправительственной организацией «Справедливые выборы» (ISFED), «Грузинская мечта» начала неофициальную предвыборную кампанию и обозначились государственные инициативы, содержащие признаки использования административного ресурса в избирательных целях.



Оценивая обстановку перед парламентскими выборами 2024 года, организация констатирует, что правящая партия начала неофициальную предвыборную кампанию путем реализации масштабных социальных проектов.



«Правда, официальная предвыборная кампания начинается за 60 дней до выборов, однако правящая партия приступила к мобилизации имеющихся в ее распоряжении ресурсов, в том числе государственных, и уже давно начала неофициальную предвыборную кампанию. Традиционно эта кампания характеризуется осуществлением масштабных социальных проектов. Выявлены государственные инициативы, содержащие признаки использования административного ресурса в избирательных целях.



«Грузинская мечта» активно использовала административный ресурс в подготовке акции 29 апреля, которая была проведена в поддержку политики правительства и закона «О прозрачности иностранного влияния».



В феврале 2024 года правительство выступило с инициативой повысить пенсии военным. Кроме того, и на этот раз государство прибегло к практике списания штрафов перед выборами. В апреле 2024 года министр финансов объявил об инициативе правительства по списанию налоговой задолженности. В феврале 2024 года стало известно о снижении процентов по кредитам для пенсионеров. В феврале 2024 года министр образования, науки и молодежи объявил о программе оплачиваемой стажировки для студентов. Предвыборное повышение зарплат зафиксировано в одной из важнейших и многочисленных - сфере образования», - говорится в отчете.



Кроме того, согласно документу, санкции властей США в отношении представителей законодательной и исполнительной власти Грузии будут иметь дополнительную роль в определении характера предвыборной кампании.



«Среди предпринятых властями шагов, нарушающих права человека и наносящих ущерб процессу европейской интеграции — инициирование конституционных поправок и пакета законодательных поправок против ЛГБТ-сообщества; после предыдущих парламентских выборов в избирательное законодательство Грузии был внесен ряд изменений, однако в них по-прежнему недостаточно отражены рекомендации Венецианской комиссии, Совета Европы, Бюро по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) и местных мониторинговых организаций. В период перед парламентскими выборами медиа-среда резко ухудшилась. Социальные медиа также резко поляризованы», — говорится в отчете.





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