

Отчет Народного защитника за 2023 год заслушали в парламенте Грузии

25.06.2024 17:36





На пленарном заседании парламента Грузии Народный защитник Леван Иоселиани представил годовой отчет о состоянии защиты прав и свобод человека в Грузии в 2023 году.



Отчет объемом 386 страниц охватывает до 30 областей защиты прав человека.



Леван Иоселиани говорил в парламенте о правовом положении населения, пострадавшего от конфликтов, свободе слова, информации, собраний и правах правозащитников. Также он коснулся вопросов здравоохранения, труда, социального обеспечения, прав лиц с ограниченными возможностями, детей, пожилых людей, гендерного равенства и т.д.



В частности, Народный защитник отметил, что существование безопасной среды для свободы СМИ и деятельности журналистов в стране по-прежнему является вызовом. По его словам, проблематичны специальные правила, введенные в парламенте для медиаорганизаций и журналистов, что ограничивает возможности некоторых СМИ освещать события.



Представляя отчет, Народный защитник также заявил, что убийство Тамаза Гинтури в 2023 году является отголоском того, что представители оккупационного режима, непосредственно участвовавшие в убийствах Давида Башарули, Гиги Отозория, Арчила Татунашвили и Ираклия Кварацхелия, не наказаны до сих пор. По его словам, Россия несет ответственность за убийства, незаконные аресты, запрет на преподавание грузинского языка, незаконную бордеризацию и похищение людей.







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