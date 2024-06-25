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Отчет Народного защитника за 2023 год заслушали в парламенте Грузии
25.06.2024 17:36
На пленарном заседании парламента Грузии Народный защитник Леван Иоселиани представил годовой отчет о состоянии защиты прав и свобод человека в Грузии в 2023 году.
Отчет объемом 386 страниц охватывает до 30 областей защиты прав человека.
Леван Иоселиани говорил в парламенте о правовом положении населения, пострадавшего от конфликтов, свободе слова, информации, собраний и правах правозащитников. Также он коснулся вопросов здравоохранения, труда, социального обеспечения, прав лиц с ограниченными возможностями, детей, пожилых людей, гендерного равенства и т.д.
В частности, Народный защитник отметил, что существование безопасной среды для свободы СМИ и деятельности журналистов в стране по-прежнему является вызовом. По его словам, проблематичны специальные правила, введенные в парламенте для медиаорганизаций и журналистов, что ограничивает возможности некоторых СМИ освещать события.
Представляя отчет, Народный защитник также заявил, что убийство Тамаза Гинтури в 2023 году является отголоском того, что представители оккупационного режима, непосредственно участвовавшие в убийствах Давида Башарули, Гиги Отозория, Арчила Татунашвили и Ираклия Кварацхелия, не наказаны до сих пор. По его словам, Россия несет ответственность за убийства, незаконные аресты, запрет на преподавание грузинского языка, незаконную бордеризацию и похищение людей.
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