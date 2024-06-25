|
|
|
ЕС сократит политические контакты с властями Грузии — Жозеп Боррель
25.06.2024 17:52
Страны ЕС обсудили ситуацию в Грузии 24 июня в Люксембурге. По итогам дискуссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС сократит политические контакты с грузинскими властями и рассмотрит возможность сокращения финансовой помощи для них.
Детали. Жозеп Боррель сказал, что заявление о том, что закон об «иноагентах» приближает Грузию к ЕС, не соответствует действительности.
Цитата. «Если власти Грузии не изменят свой курс, прогресса на пути к вступлению Грузии в ЕС не будет», — заявил Боррель, добавив, что с этим согласны 26 из 27 стран-членов ЕС. По словам европейского политика, ЕС планирует пересмотреть помощь Грузии из Европейского фонда мира.
При этом Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС полностью поддерживает грузинский народ в его стремлении к демократии и вступлению в ЕС.
Контекст. Парламент Грузии 28 мая на фоне митинга преодолел вето, которое президент страны Саломе Зурабишвили наложила на закон «О прозрачности иностранного влияния». Документ вступил в силу 5 июня. НПО заявили, что не будут его выполнять.
В начале июня посол ЕС в Грузии Павел Герчинский сообщил, что ЕС не планирует сокращать помощь грузинским НПО.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна