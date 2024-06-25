

ЕС сократит политические контакты с властями Грузии — Жозеп Боррель

25.06.2024 17:52





Страны ЕС обсудили ситуацию в Грузии 24 июня в Люксембурге. По итогам дискуссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС сократит политические контакты с грузинскими властями и рассмотрит возможность сокращения финансовой помощи для них.



Детали. Жозеп Боррель сказал, что заявление о том, что закон об «иноагентах» приближает Грузию к ЕС, не соответствует действительности.



Цитата. «Если власти Грузии не изменят свой курс, прогресса на пути к вступлению Грузии в ЕС не будет», — заявил Боррель, добавив, что с этим согласны 26 из 27 стран-членов ЕС. По словам европейского политика, ЕС планирует пересмотреть помощь Грузии из Европейского фонда мира.



При этом Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС полностью поддерживает грузинский народ в его стремлении к демократии и вступлению в ЕС.



Контекст. Парламент Грузии 28 мая на фоне митинга преодолел вето, которое президент страны Саломе Зурабишвили наложила на закон «О прозрачности иностранного влияния». Документ вступил в силу 5 июня. НПО заявили, что не будут его выполнять.



В начале июня посол ЕС в Грузии Павел Герчинский сообщил, что ЕС не планирует сокращать помощь грузинским НПО.





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