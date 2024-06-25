

Азербайджан не откроет сухопутные границы как минимум до 1 октября

25.06.2024 17:55





Власти Азербайджана продлили действие особого карантинного режима в стране, введенного в связи с пандемией коронавируса, еще на два месяца, до 1 октября 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.



«С целью предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и ее возможных последствий продлить срок действия особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики до 06:00 1 октября 2024 года», – отмечается в тексте решения, опубликованного на сайте Кабинета министров страны.



Сухопутные границы страны остаются закрытыми с весны 2020-го. В Баку заявляли, что будут сохранять карантинный режим, введенный из-за пандемии коронавируса, «столько, сколько это будет необходимо». Въезд в страну возможен только воздушным транспортом. При этом иностранцы и лица без гражданства могут покинуть республику по суше.



О необходимости открытия сухопутных границ неоднократно говорили проживающие в Грузии этнические азербайджанцы и президент Грузии Саломе Зурабишвили.





Всемирная организация здравоохранения объявила об отмене глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с пандемией COVID-19 5 мая 2023 года.





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