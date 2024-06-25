

Венецианская комиссия раскритиковала отмену квот и порядок комплектования ЦИК

25.06.2024 18:01





Венецианская комиссия опубликовала два новых заключения по поправкам, внесенным в Избирательный кодекс Грузии, одно из которых касается отмены гендерных квот, а второе – порядка комплектования Центральной избирательной комиссии (ЦИК).



Касательно отмены гендерных квот, Венецианская комиссия подчеркивает, что международные стандарты признают позитивные обязательства государства по обеспечению гендерного равенства, точно так же, как Конституционный суд Грузии подтвердил конституционность действия временных гендерных квот в своем решении 2020 года.



«Поправки 2020 года, которыми были введены гендерные квоты, а также финансовые стимулы для политических партий, соответствовали предыдущим рекомендациям Венецианской комиссии, но теперь они были отменены, без замещения другими мерами, которые благоприятствовали бы избранию женщин-кандидатов.



«Несмотря на то, что каждая страна может сама решать, как улучшить гендерное равенство в демократических институтах, включая Парламент, доказано, что гендерные квоты могут повлиять на представительство женщин в Парламенте, и что они не противоречат принципу равного избирательного права, если у них есть конституционная основа, как в Грузии. Поэтому Венецианская комиссия рекомендует принять специальные временные меры для улучшения представительства женщин в Парламенте и местных советах (сакребуло), такие как повторное введение гендерных квот или других признанных методов для облегчения избрания женщин-кандидатов, чтобы существенно увеличить процент избранных женщин», — говорится в пресс-релизе Венецианской комиссии.



Таким образом, Венецианская комиссия рекомендует принять специальные временные меры по улучшению представительства женщин в парламенте и местных советах (сакребуло), такие как повторное введение гендерных квот или других признанных методов, облегчающих избрание женщин-кандидатов, чтобы существенно увеличить процент избранных женщин», — заявляют в Венецианской комиссии.



Кроме того, Венецианская комиссия обеспокоена тем, что изменения были приняты в спешке, без предварительных общественных консультаций и без учета опасений президента Грузии, Народного защитника, оппозиции, гражданского общества и многочисленных представителей международных организаций.



Венецианская комиссия подчеркивает, что принятие изменения, связанного со списками кандидатов политических партий, менее чем за год до парламентских выборов вызывает серьезные опасения относительно стабильности избирательного законодательства.



Венецианская комиссия обеспокоена тем, что ни одна из ее рекомендаций в отношении изменений в Избирательном кодексе и Регламенте Парламента, которые предусматривают изменение порядка избрания председателя ЦИК и упразднение должности заместителя председателя ЦИК, избираемого по оппозиционной квоте, не была учтена даже частично.



Комиссия подчеркивает, что принятые изменения явно недостаточны для обеспечения политического процесса, основанного на консенсусе, что имеет решающее значение для независимости и беспристрастности Центральной избирательной комиссии (ЦИК), а также доверия общества к этому институту.



Одна из главных проблем, по мнению Венецианской комиссии, связана с новым механизмом заполнения вакантных должностей, который предусматривает возможность двух дополнительных туров голосования, согласно которым кандидаты могут быть выбраны простым большинством голосов, что позволяет правящей партии самостоятельно выбирать (беспартийных) членов ЦИК и председателя.



Венецианская комиссия считает, что, вопреки принципу стабильности избирательного законодательства, изменение таких фундаментальных элементов избирательного законодательства за год до выборов будет оправдано только при условии выполнения основных рекомендаций Комиссии, при наличии более широкой (в том числе оппозиционной) поддержки.



«Вызывает тревогу то, что несколько важных предыдущих рекомендаций до сих пор не учтены и выборы вновь пройдут на основе правовой базы, имеющей ряд недостатков», — указано в заявлени.



Венецианская комиссия поддерживает, что поскольку Грузия работает над продолжением процесса по вступлению в ЕС, Комиссия призывает власти Грузии использовать ее рекомендации как стимул, для дальнейшего укрепления демократического процесса, и провести более комплексные реформы, вместо «частых, ограниченных изменений».





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