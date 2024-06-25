

Омбудсмен: В 2024 году полиция избивала задержанных на акциях чаще, чем в прошлом

25.06.2024 18:23





В 2024 году полиция применяла физическое насилие к задержанным на акциях протеста гражданам чаще, чем в прошлом году. Это заявление Народный защитник Грузии Леван Иоселиани сделал на основе сравнения статистики за весь 2023 год и первых месяцев 2024 года.



«2023 год отличался множеством собраний разного масштаба, содержания и формы. В этом году также были случаи применения несоразмерных, а в ряде случаев и незаконных мер по разгону собрания. Сохранялась практика административного задержания участников собраний.



Здесь следует отметить, что, к сожалению, в 2024 году, в отличие от 2023 года, у большинства лиц, задержанных в административном порядке, которых я посетил, были телесные повреждения. Это доказывает, что в 2024 году сотрудники правоохранительных органов применяли физическую силу к задержанным чаще, чем в прошлом году», — заявил омбудсмен в ходе своего выступления в парламенте сегодня, 25 июня.



По оценке Народного защитника, действующий Кодекс об административных правонарушениях «не соответствует даже минимальному стандарту совместимости с правами и свободами человека». Леван Иоселиани подчеркнул, что этот кодекс был принят в 1984 году во времена Советского Союза.



О необходимости обновления Кодекса об административных правонарушениях Народный защитник, а также общественные организации говорят уже много лет.



Сегодня Народный защитник представил парламенту отчет за 2023 год.





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