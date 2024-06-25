

Глава МИД Эстонии заявил о приостановке процесса вступления Грузии в ЕС

25.06.2024 18:41





Министр иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна заявил о приостановке вступления Грузии в ЕС. Данное заявление Цахкна сделал в разговоре с журналистами перед началом заседания Совета по общим вопросам (GAC) в Люксембурге.



Министр иностранных дел Эстонии также приветствовал начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы, которые официально откроются сегодня на межправительственной конференции в Люксембурге. Он также дал оценку итогам вчерашней встречи министров иностранных дел ЕС.



«Вчера был хороший день, сегодня тоже. Единственное, я очень переживаю за Грузию. Потому что более 80% грузинского народа хотят вступить в Евросоюз, а правительство движется совершенно не в этом направлении», — сказал он.



Маргус Цахкна также заявил, что Эстония традиционно является сторонником расширения ЕС.



«Мы официально начинаем переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Это поистине исторический день для Эстонии. Мы вступили в ЕС 20 лет назад, и процесс расширения является для нас стратегической и естественной частью экзистенциального вопроса, потому что у нас не может быть серых зон вокруг ЕС. Важно, чтобы мы продолжили процесс расширения со странами Западных Балкан.



Но, к сожалению, Грузия склоняется к другому пути. Вчера мы также обсуждали ситуацию в Грузии, и я с одной стороны озабочен, а с одной стороны, не очень, так как мы решили, что процесс [присоединения] Грузии приостановлен. Также будут решения о [приостановке] финансирования», — Маргус Цахкна.



Как указал глава МИД Эстонии, он надеется, что Евросоюз согласится ограничить въезд в Шенгенскую зону грузинским чиновникам имеющим дипломатические паспорта.





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