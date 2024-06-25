

Посол Франции: Вопрос Грузии останется в повестке дня Евросоюза

25.06.2024 19:04





«Вопрос Грузии останется в повестке дня Евросоюза, чтобы остановить текущие события, так как от этого зависит европейское будущее Грузии», — заявила посол Франции в Грузии Шераз Гасри.



По её словам, вчера министры иностранных дел Евросоюза провели важную дискуссию относительно текущей ситуации в Грузии.



«Мы продолжим дискуссию 27 июня на уровне глав государств и правительств. Франция, как и все члены ЕС, обеспокоена ситуацией в стране. Многие события отдаляют Грузию от пути в ЕС. Вопрос Грузии останется в повестке дня Евросоюза, чтобы остановить текущие события, так как от этого зависит европейское будущее Грузии», — заявила посол Франции в Грузии.







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