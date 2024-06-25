

В России заблокируют доступ к сайтам десятков ведущих СМИ ЕС

25.06.2024 19:39





В России будет заблокирован доступ к сайтам и другим медиаресурсам десятков ведущих европейских СМИ. Об этом заявил во вторник российский МИД, назвав это ответной мерой на решение ЕС о блокировке доступа к трём российским СМИ.



Всего в списке, публикуемом МИД России, 81 издание из 25 стран Евросоюза (всех, кроме Хорватии и Люксембурга). Среди них теле- и радиокомпании, газеты, журналы, онлайн-СМИ. В списке немецкие Spiegel и FAZ, французские Le Monde и Liberation, испанская El País, итальянские La Stampa и La Repubblica, агентство France Presse, общественные телерадиокомпании ряда стран.



Москва обвиняет европейские медиа в «систематическом распространении недостоверной информации о ходе специальной военной операции» (так российские власти называют полномасштабное вторжение своей армии в Украину – ред). В заявлении МИД говорится, что «в случае, если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, российская сторона также пересмотрит своё решение».



24 июня в официальном вестнике ЕС были опубликованы решения Совета Евросоюза о 14-м пакете санкций в отношении России - за агрессию в отношении Украины. Тем самым новые санкции вступили в силу. Под них попали, в частности, РИА «Новости», «Российская газета» и «Известия». В ЕС будет ограничен доступ к их сайтам.





С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в России заблокировали более миллиона сайтов, в том числе социальные сети Facebook, Instagram и Twitter (сейчас - X), а также сайты независимых от российских властей СМИ, включая Радио Свобода. Для обхода блокировок россияне используют VPN-сервисы, которые власти тоже регулярно блокируют.





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