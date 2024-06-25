

Хазарадзе: Позиция «Лело» относительно единого списка известна, тема закрыта

25.06.2024 19:39





По заявлению одного из лидеров партии «Лело» Мамуки Хазарадзе, «Лело» будет сотрудничать со всеми политическими силами, чтобы «отстранить российскую власть от управления» Грузией.



По его словам, позиция «Лело» относительно участия в выборах единым списком известна и «эта тема закрыта».



«Позиция «Лело» относительно единого списка известна. Эта тема закрыта. Любое сотрудничество, партнерство в целях смещения российской власти приветствуются и приемлемы для нас. Мы сделаем все возможное, чтобы сотрудничать со всеми силами, которые сместят российскую власть в Грузии», - заявил Хазарадзе.



Кроме того, Хазарадзе отреагировал на распространенную в СМИ информацию о том, что глава Департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиад Харазишвили, тот же «Хареба» попал под санкции, и отметил, что «все те люди, которые участвовали в поощрении и исполнении насилия будут наказаны по всей строгости закона, но только в условиях новой прокуратуры и нового суда».





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