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Чиаберашвили: Верховенство закона и уважение прав человека являются одними из важнейших ценностей в США
25.06.2024 19:59
В отношении кого-то санкции будут введены сегодня, а против кого-то завтра, но никто не сможет уйти от ответственности, - заявил секретарь внешнеполитического направления «Единого национального движения» Зураб Чиаберашвили, реагируя на распространенную в медиа информацию о том, что визовые санкции, введенные США, затронули главу Департамента по специальным поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили, того же «Хареба» и его семью.
Кроме того, по словам Чиаберашвили, верховенство закона и уважение прав человека являются одними из важнейших ценностей в США.
«Наложение санкций на тех, кто совершает неслыханное насилие против мирных демонстрантов, активистов и политических лидеров, неизбежно и не должно вызывать удивления. В отношении кого-то санкции будут введены сегодня, а против кого-то завтра, но никто не сможет уйти от ответственности, исходя из того, что верховенство закона и уважение прав человека являются одними из важнейших ценностей для Евросоюза и США, - заявил Зураб Чиаберашвили, комментарии которого распространяет пресс-служба.
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