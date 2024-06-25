

Вилли Саньоль: Я весьма далек от политики, кто играет, а кто нет, это полностью мое решение

25.06.2024 20:00





Буду Зивзивадзе является частью команды. Я весьма далек от политики, кто играет, а кто нет, это полностью мое решение, - заявил главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль на предматчевой пресс-конференции.



По его словам, 6-7 месяцев назад многие ругали его, когда он посадил Георгия Микутадзе на скамейку запасных и играл Буду Зивзивадзе.



«Вы знаете, что Зивзивадзе является частью команды, он сыграл несколько минут против Турции. Насчет завтрашнего дня еще ничего не решено. Вы сказали, что это стало слишком политическим. Я весьма далек от политики, потому что хочу принимать взвешенные решения, основываясь только на футбольных фактах. Это смешно, потому что я помню, 6-7 месяцев назад многие меня ругали, когда я посадил Микаутадзе на скамейку запасных и играл Буду. Теперь меня каждый день оскорбляют какие-то глупцы не по футбольным причинам, и я не могу этого принять. Я футбольный тренер, и всем понятно, кто играет, а кто нет, это полностью мое решение. Извините за такой тон, но у меня уже несколько дней плохое настроение», - говорит Саньоль.



Тренер национальной сборной Грузии по футболу также сказал об Отаре Китеишвили, заявив, что к третьему матчу он будет готов.



«Китеишвили будет готов к третьему матчу. Мы здесь и хотим большего. С Португалией играть будет сложно. Мы сделаем все, чтобы пройти в следующий этап! Перед третьим туром у нас есть шанс пройти в следующий этап. Мы взволнованы и рады», - заявил Вилли Саньоль.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





