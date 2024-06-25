

Критическое мнение Венецианской комиссии относительно изменений в Избирательном кодексе

25.06.2024 20:02





25 июня Венецианская комиссия опубликовала заключение относительно изменений в Избирательном кодексе и Регламенте Парламента Грузии, в котором выразила обеспокоенность тем, что власти Грузии не учли ни одной из ее рекомендаций и что поправки в Избирательный кодекс были приняты примерно за год до выборов, что подрывает доверие общественности.



Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ выразили обеспокоенность отсутствием широкого консенсуса и общественных консультаций по поводу изменений. Несмотря на эти обеспокоенность, поправки были приняты в их нынешнем виде после того, как Парламент преодолел вето президента и проигнорировал вопросы, поднятые различными заинтересованными сторонами. Соответственно, комиссия не может заключить, что поправки были приняты на основе широкого консенсуса и инклюзивного процесса.



По заявлению Венецианской комиссии, ее первоначальная оценка остается в силе, поскольку проект поправок был принят без изменений. Она повторяет свои рекомендации в отношении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и подчеркивает необходимость независимых, беспристрастных избирательных комиссий для обеспечения надлежащего проведения выборов и устранения подозрений в нарушениях.



В комиссии подчеркивают, что назначать беспартийных членов ЦИК и председателя необходимо на основе консенсуса. Она критикует существующий антитупиковый механизм, который допускает назначение простым большинством, поскольку существует опасность того, что правящая партия получит большинство в ЦИК, что подорвет независимость ЦИК и доверие к ней общества.



Признавая провал июньских соглашений 2021 года, комиссия подчеркивает, что на грузинских властям лежит ответственность найти соответствующее решение для достижения консенсуса между политическими игроками.



Первоначальное заключение Венецианской комиссии указывало на то, что необходимы дальнейшие изменения в избирательном законодательстве Грузии, поскольку многие рекомендации остаются неучтенными. Эти вопросы касаются разделения округов, ограничительных требований к кандидатам, формирования избирательных комиссий, злоупотребления служебным положением во время кампаний, высоких лимитов пожертвований, регулирования финансирования избирательных кампаний, правил проведения кампаний в СМИ, разрешения избирательных споров, пересчета голосов, аннулирования голосов и предотвращения запугивания.



По мнению Венецианской комиссии, вызывает беспокойство то, что эти рекомендации не были учтены, тем более что приближаются парламентские выборы в октябре 2024 года, а это значит, что выборы снова пройдут по законодательству с недостатками.



Венецианская комиссия также подчеркивает, что стабильность избирательного законодательства имеет решающее значение для правовой неопровержимости и предотвращения политических манипуляций. Частые изменения в избирательном законодательстве Грузии подрывают целостность избирательного процесса, вызывая путаницу среди избирателей, партий, кандидатов и избирательных органов, что потенциально может привести к ошибкам и недоверию к выбранным органам.



Комиссия подчеркивает необходимость комплексной и систематической реформы избирательного законодательства Грузии задолго до выборов и посредством инклюзивных консультаций. Кодекс добросовестной практики в вопросах выборов рекомендует не менять фундаментальные элементы выборов, когда до выборов остается всего один год, чтобы избежать манипуляций.





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