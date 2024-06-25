

США ввели визовые санкции в отношении члена политсовета ГМ Дито Самхарадзе - СМИ

25.06.2024 20:31





По данным издания "Netgazeti", США ввели визовые санкции в отношении члена политсовета "Грузинской мечты" Дито Самхарадзе.



Издание попыталось уточнить информацию у самого Самхарадзе, но связаться с ним не удалось.



V Pirveli сообщил, что визовые санкции коснулись главы спецназа Грузии Звиада Харазишвили (Хареба) и его семьи.



Также TV Pirveli со ссылкой на источник в США сообщает, что еще один сторонник закона "об иноагентах", лидер большинства Мамука Мдинарадзе, подвергся санкциям.



Mtavari вчера сообщило, что член парламентского большинства, глава юридического комитета Анри Оханашвили находится в списке лиц, подвергнутых санкциям.



Госдепартамент США объявил о первом пакете санкций 6 июня. Санкция предполагает визовые ограничения и затронет членов «Грузинской мечты», членов парламента, правоохранителей и частных лиц. Всего до 30 человек.





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