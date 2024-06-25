

Закареишвили: В «Грузинской мечте» лицемерят, что, мол, они идут в Европу, но Европа их не ждет

25.06.2024 20:51





Однозначно, что западные законы работают против враждебных государств, а наши законы работают против Америки и Евросоюза, и в то же время мы впустили Китай в свою страну и изменили геополитическую ситуацию в Черноморском и Кавказском регионе, - заявил политолог Паата Закареишвили, участвуя в передаче «Резюме» на телеканале «Палитраньюс».



По пояснению Закареишвили, «Грузинская мечта» лицемерит, когда заявляет о своей проевропейской ориентации и таким образом пытается прикрыть свое российское нутро европейской концепцией.



«Очевидно, что «Грузинская мечта» однозначно и явно ведет предвыборную кампанию, и главное для нее – убедить своих избирателей, что она не российская партия, потому что многим эта позиция не нравится. Их по сей день раздражает, когда им говорят, что это «российский закон», российское правительство..., т.е. они знают, что понятие «российский» - российский закон, российская партия, российская политика не пользуется популярностью в Грузии, следовательно, обвинение в российскости для них неприемлемо, поэтому они лицемерят, притворяются, прикидываются европейцами. чтобы прикрыть свой российское нутро европейской концепцией. Они говорят, что, мол, идут в Европу, но Европа их не ждет. Одним из самых позорных заявлений Ираклия Кобахидзе было то, что, оказывается, до инициирования закона [«О прозрачности иностранного влияния»] у нас было ноль шансов начать переговоры [о вступлении в ЕС]. На самом деле у нас было более 90% шансов, как у Молдовы и Украины.



Они цинично и лицемерно говорят, что после принятия закона шансы [начать переговоры о вступлении в ЕС] увеличились на 30%. Эти шансы не увеличились на 30%, а уменьшились на 90%, но проценты не имеют значения, вся Европа говорит нам, что мы не можем так войти в их двери, потому что этим законом Грузия признала Европу врагом.



Заркуа и Мдинарадзе ведь не говорят, в чем принципиальная разница между американским и российским законами. Согласно американскому закону, даже если ты получаешь доход в миллиард долларов, главное, чтобы не подтвердилась то, что твоя деятельность связана с враждебной страной, то есть с Россией, Китаем, Ираном. О деньгах здесь речь не идет, закон применяется тогда, когда доказано, что какое-то лицо работает на чужую, враждебную страну. А у нас закон начинает работать тогда, когда ты получаешь деньги и не важно, на что ты тратишь эти деньги – на экологию, защиту прав человека, здравоохранение, защиту бездомных, защиту животных и т.д. Нет, получил деньги? Значит уже агент, да так, что не нужны никакие доказательства, единственным доказательством является получение денег, а не то, что какая-то там комиссия должна доказать твое шпионство.



Однозначно, что западные законы четко работают против враждебных государств – Китая, России, Ирана и т.д. Наш закон работает против «враждебных государств» – Америки и Евросоюза. И в то же время мы впустили Китай в свою страну и изменили геополитическую ситуацию в Черноморском и Кавказском регионе. Если на Черном море все это время хозяйничали две большие страны - Россия и ее флот, НАТО через Турцию, Болгарию и Румынию (По Конституции и Грузия идет в НАТО), при этом геополитическом раскладе, где с одной стороны Россия, а с другой - НАТО, мы впустили Китай на Черное море», - заявил Паата Закареишвили.





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