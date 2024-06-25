

Йозвяк: Ожидаемые меры ЕС в ответ на откат Грузии

25.06.2024 21:32





Евросоюз планирует принять меры в ответ на принятие Грузией закона об «иностранных агентах» и связанные с этим события. В своем последнем еженедельном информационном бюллетене редактор Европейского бюро Радио «Свобода» Рикард Йозвяк объясняет, какие меры ожидаются от ЕС в ответ на откат Грузии.



Анализ основан на документе, с которым ознакомилось Радио «Свобода» и который подготовила Европейская служба внешних действий. В документе обсуждается, как ЕС может изменить свою политику в отношении Грузии. Он отмечает, что в последние месяцы власти Грузии «предприняли и другие тревожные шаги», и приводит в качестве примера противоречивые законы об «иностранных агентах», о т.н. анти-ЛГБТ-пропаганде, а также изменениях в Избирательном кодексе и «шагах, которые повлияли на независимость Национального банка Грузии».



По словам Рикарда Йозвяка, в документе обозначены три уровня потенциальных действий, из которых краткосрочные меры легче всего согласовать и, следовательно, они и будут реализованы.



Краткосрочные меры не требуют единогласия



В документе отмечается, что краткосрочные меры могут быть приняты немедленно, без необходимости единогласия со стороны всех государств-членов ЕС, и они могут быть отменены «как только закон (об иностранных агентах) будет отменен, при условии, что будут устранены опасения ЕС по поводу отката демократии… и сделаны четкие публичные заявления».



«Согласно документу, эти краткосрочные меры включают сокращение отношений с властями Грузии и приостановку финансирования страны со стороны ЕС. Это может означать, что двусторонние визиты на высоком уровне будут приостановлены, а также текущие переговоры, например, о снижении тарифов на роуминг между блоком и Грузией», – пишет автор. Он добавляет, что средства ЕС могут быть перенаправлены от властей к гражданскому обществу и независимым СМИ. Другой вариант предполагает заморозку получения пакета нелетальной военной помощи на сумму 30 миллионов евро.



Ни одна из этих мер не требует единогласия государств-членов и может быть «быстро» принята Еврокомиссией, – пишет Йозвяк.



Согласно бюллетеню, на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 24 июня большинство государств, особенно Эстония и Литва, выразили стремление к быстрым действиям, в то время как другие, в том числе Венгрия и Словакия, «предпочли действовать более медленно», – говорится в бюллетене. Этот вопрос будет вновь обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 27-28 июня.



Меры второго этапа будут приняты «в случае дальнейшего ухудшения ситуации»



По словам Йозвяка, меры второго этапа будут приняты «в случае дальнейшего ухудшения ситуации», например, применения насилия и запугивания против мирных протестующих или существенных нарушений в избирательном процессе. «В таких обстоятельствах было бы рекомендовано, чтобы государства-члены установили требование временной Шенгенской визы для всех владельцев дипломатических паспортов Грузии». По словам Йозвяка, в документе говорится, что «эта мера может иметь символический вес с целью ограничить привилегии государственных чиновников/дипломатов, не затрагивая при этом широкую общественность».



Запреты на получение виз и замораживание активов могут также применяться к физическим и юридическим лицам, на которых распространяется глобальный режим ЕС по правам человека. ЕС использовал эти инструменты против людей, которые, по его мнению, были ответственны за арест и смерть российского диссидента Алексея Навального.



Однако у этих мер есть несколько проблем: во-первых, они требуют единогласия 27 стран-членов ЕС, а «консенсуса часто трудно достичь». Во-вторых, в нем также подчеркивается, что не всегда легко найти конкретные доказательства, связывающие серьезные нарушения прав человека с действиями чиновников.



Следует отметить, что объектами мер второго этапа станут не высокопоставленные чиновники Грузии, а судьи низшего звена и начальники полиции.



Меры третьего этапа «самые суровые», но маловероятные



Согласно документу, представленному министрам иностранных дел ЕС, третий, «самый жесткий» тип мер будет принят «в случае существенного ухудшения ситуации» и будет «шагами, связанными с путем расширения».



В то время как Украина и Молдова начали официальные переговоры о вступлении в ЕС 25 июня, Грузия еще не продвинулась вперед. Теоретически она может потерять статус кандидата, но раньше такого не случалось, и для этого необходима поддержка всех стран-членов, – говорит Йозвяк.



Йозвяк заявляет, что самым серьезным шагом будет приостановка визовой либерализации с ЕС, подчеркивая, что если это произойдет, то это произойдет осенью, когда Еврокомиссия представит свой годовой отчет по визам. По его словам, квалифицированного большинства стран-членов ЕС будет достаточно для первого девятимесячного приостановления. Однако такая приостановка маловероятна и рассматривается как довольно негибкий инструмент, который в истории ЕС использовался только один раз: против тихоокеанского островного государства Вануату.



Хотя в документе, подготовленном Европейской службой внешних действий, признается, что эта мера может стать для Грузии мощным рычагом для пересмотра закона, в нем говорится, что она окажет негативное влияние на население Грузии. В документе говорится, что внимание должно быть сосредоточено на вопросе запрета на въезд для физических лиц, а государства-члены должны взять на себя обязательство не предоставлять визовые привилегии лицам, имеющим служебные или дипломатические паспорта.



Источник: Civil Georgia

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