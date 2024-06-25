

Папуашвили: Соображения Венецианской комиссии скорее политические, чем юридические

25.06.2024 22:01





К сожалению, у нас сложилось впечатление, что рекомендации основаны скорее на политической целесообразности, чем на юридических соображениях, - пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальной сети и публикует текст ответного письма, которое он направил президенту Венецианской комиссии Клэр Бази-Мэллори по поводу порядка избрания членов ЦИК и особого статуса заместителя от оппозиции.



«Сегодня было опубликовано заключение Венецианской комиссии о порядке избрания членов ЦИК и особом статусе оппозиционного заместителя.



Жаль, что соображения скорее политические, чем юридические, а представленная в них рекомендация – это рецепт гарантированного введения ЦИК в кризис. Напоминаем, что порядок, упомянутый в этом заключении, уже действует, и благодаря этому порядку парламент смог избрать председателя и двух членов ЦИК при поддержке четырех политических групп, которые в совокупности представляют квалифицированное большинство (3/5) депутатов», - пишет Папуашвили в соцсети.



Напомним, что председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили направил ответное письмо президенту Венецианской комиссии Клэр Бази-Мэллори по поводу порядка избрания членов ЦИК и особом статусе оппозиционного заместителя.



«Я получил рабочую версию совместного заключения Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ относительно последних изменений, касающихся ЦИК. Учитывая существующее партнерство между нашими институтами, чтобы сохранить конструктивный диалог и, что более важно, чтобы Венецианская комиссия оставалась ценным и релевантным партнером в демократической повестке дня Грузии, прошу рассмотреть несколько вопросов, которые нас беспокоят.



Как неоднократно отмечалось, в том числе на встрече с делегацией Венецианской комиссии в Тбилиси в 2023 году, мы ожидаем от соображений Венецианской комиссии сильной юридической аргументации, подкрепленной лучшим европейским опытом стран-членов ЕС. Однако, к сожалению, у нас сложилось впечатление, что рекомендации основаны больше на политической целесообразности, чем на юридических соображениях. При этом оценка, связанная с политической целесообразностью, выводится на основе мнений экспертов, а не какого-либо иного объективно проверенного углубленного анализа. Это само по себе нуждается в осторожности, поскольку понимание политического контекста другой страны требует специфических знаний, которые могут быть не связаны с юридическими профессиями», - говорится в письме.





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