

Венецианская комиссия публикует соображения относительно конституционного закона против т.н. пропаганды ЛГБТ

25.06.2024 22:25





Венецианская комиссия публикует заключение относительно конституционного закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних».



Венецианская комиссия сожалеет, что представление законодательных инициатив против т.н. пропаганды ЛГБТ произошло в период длительных многочисленных протестов и сильной политической напряженности.



«Прежде всего, Венецианская комиссия выражает сожаление по поводу того, что законодательная инициатива, направленная на дополнение Конституции Грузии и затрагивающая очень чувствительные вопросы, была выдвинута в период, характеризующийся сильными и продолжительными многочисленными протестами и сильной политической и социальной напряженностью, и тем более, это происходит всего за несколько месяцев до выборов с игнорированием опасений, высказанных рядом международных наблюдателей», - говорится в соображениях Венецианская комиссии.



Что касается правового контекста, Венецианская комиссия рекомендует Грузии полностью пересмотреть законодательную инициативу и не продолжать ее принимать.



Вместе с тем, комиссия считает, что соответствие поправок европейским и международным стандартам не может быть установлено, и даже предложение о принятии такого текста создает риск дальнейшего обострения враждебной и стигматизирующей среды в отношении LGBTI-сообщества в Грузии.



«Более того, Венецианская комиссия рекомендует перед принятием новых поправок провести детальный и обоснованный анализ воздействия на национальную систему с привлечением всех слоев общества, особенно представителей сексуальных и гендерных меньшинств, а также экспертов и специалистов соответствующих секторов (право, здравоохранение, образование, социальная забота и т.д.). Такой анализ должен быть публичным и проведен в подходящее время для откровенных и непредвзятых консультаций, позволяющих провести откровенную и непредвзятую оценку рассматриваемых вопросов.



Что касается юридической оценки проекта конституционного закона, то с учетом прецедентного права Европейского суда по правам человека и предыдущих заключений Венецианской комиссии по указанному вопросу, комиссия считает, что соответствие [инициированных законодательных] поправок с европейскими и международными стандартами не может быть установлено по вышеупомянутым причинам, и даже предложение принять такой текст в Грузии порождает риск (еще более) усугубить враждебную и стигматизирующую среду в отношении LGBTI-людей. Соответственно, комиссия рекомендует официальным лицам Грузии полностью пересмотреть данную законодательную инициативу и не приступать к ее принятию», - говорится в заключении Венецианской комиссии.





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