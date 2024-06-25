

Урсула фон дер Ляйен останется главой Еврокомиссии на новый срок

25.06.2024 23:18





Кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен согласовали на новый срок на посту главы Еврокомиссии. Об этом сообщает Politico, со ссылкой на источники во властных структурах ЕС.



Пост Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности займёт премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она сменит Жозепа Борреля, который был на этой должности с декабря 2019 года. Председателем Евросовета будет бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Ранее эту должность занимал Шарль Мишель.



27 июня на саммите в Брюсселе кандидатуры Уруслы фон дер Ляйен, Каи Каллас и Антониу Кошты представят всем главам стран – членов Евросоюза.



Европейская народная партия (ЕНП) вышла победителем на выборах в Европарламент, прошедших 6-9 июня. По итогам этих выборов фон дер Ляйен, принадлежащая к входящему в состав ЕНП Христианско-Демократическому союзу (ХДС), получает право еще пять лет возглавлять исполнительную власть союза.





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