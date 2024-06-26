

Разгромлен офис оппозиционной партии ЕНД в Поти

26.06.2024 10:29





По информации «Единого национального движения», разгромлен офис районной организации в Поти.



По заявлению председателя потийской районной организации Давида Хомерики, выбиты окна.



Хомерики заявляет, что произошедшее поощряется властью.



«Мы пришли в офис, снаружи не было понятно, но зайдя внутрь, обнаружили разбитые окна. Это не случайность и не вина непогоды, окно с двойным стеклом и несколько раз в него бросали тяжелый предмет, в результате чего окна разбились. Это центральная улица, везде установлены камеры, и не должно быть сложно увидеть, кто это сделал, но у меня нет надежды на расследование, потому что все это поощряется властью», - сказал Хомерики.





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