

Синди Дайер: Мы наблюдаем за результатами принятого в Грузии закона «об иностранных агентах»

26.06.2024 10:50





Соединенные Штаты Америки наблюдают за результатами закона «об иностранных агентах», принятого правительством Грузии, - об этом заявила представитель Госдепартамента США по вопросам треффикинга Синди Дайер, представляя доклад Госдепа США о торговле людьми (треффикинге).



«Мы, конечно, были обеспокоены принятием такого закона - об иностранных агентах. На данном этапе мы наблюдаем. Иногда в офисе по мониторингу и борьбе с треффикингом мы отмечаем, что страна может принять закон в отчетный период, и мы можем быть обеспокоены, но последствия этого закона или его влияние можем не увидеть до следующего года. Так что, конечно, мы будем наблюдать за этим, чтобы убедиться, что у НПО, которые обеспечивают такие важные услуги, и организаций гражданского общества, на которые мы опираемся, нет проблем в работе. Если у них возникнут проблемы с работой, то это то, за чем мы обязательно будем наблюдать, как и за результатами любых принятых законов», - сказала Синди Дайер.





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