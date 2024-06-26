

Венецианская комиссия опубликовала свое мнение относительно поправок в Избирательный кодексе Грузии

26.06.2024 10:51





Венецианская комиссия опубликовала свое мнение об отмене гендерных квот и изменениях, связанных с порядком укомплектования ЦИК.



В мнении отмечается, что Венецианская комиссия обеспокоена тем, что поправки были приняты в ускоренном порядке, без учета опасений, высказанных в ходе предварительных консультаций, а также президентом Грузии, Народным защитником Грузии, оппозицией, рядом представителей гражданского общества и международными организациями.



«Венецианская комиссия вновь подчеркивает, как она сделала и раньше, что практика частых изменений избирательного законодательства в Грузии ставит под угрозу целостность избирательного процесса и продолжающиеся усилия государства по консолидации демократии», — говорится в опубликованном мнении.



Венецианская комиссия рекомендует специальные временные меры по улучшению представительства женщин в парламенте и местных советах (Сакребуло), такие, как повторное введение гендерных квот или других признанных методов избрания кандидатов-женщин, чтобы значительно увеличить текущий процент избранных женщин.



Что касается изменений, связанных с правилом укомплектования ЦИК, то в мнении Венецианской комиссии говорится, что она обеспокоена тем, что ни одна из ее рекомендаций не была учтена властями Грузии, даже частично.



«Поскольку Грузия продолжает работать над членством в ЕС, Комиссия призывает власти использовать это как стимул для дальнейшего укрепления демократического процесса. Все государства должны рассматривать демократию как динамичный процесс, требующий диалога в рамках инклюзивного парламентского процесса, в котором будет участвовать гражданское общество, и продвигающий дух сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами ради общего блага», — говорится во мнении, опубликованном Венецианской комиссией.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





