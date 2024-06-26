

Венецианская комиссия по публикует мнение относительно конституционных поправок «О семейных ценностям и защите несовершеннолетних»

26.06.2024 10:51





Венецианская комиссия публикует мнение относительно конституционных поправок «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних».



Во мнении говорится, что Венецианская комиссия сожалеет, что законодательная инициатива, касающаяся очень деликатных вопросов, начинается в период, характеризующийся сильными и продолжительными массовыми протестами, сильной политической или общественной напряженностью, особенно в обстоятельствах, когда это происходит за несколько месяцев до выборов, игнорируя опасения, высказанные несколькими международными наблюдателями.



«Венецианская комиссия рекомендует провести аргументированный анализ перед принятием новых поправок, в котором будут участвовать все слои общества, особенно представители сексуальных и гендерных меньшинств, а также эксперты и профессионалы соответствующих секторов (право, здравоохранение, образование, социальная забота и т. д). Такой анализ должен быть обнародован и проведен в сроки, необходимые для проведения беспристрастных консультаций с целью обеспечения справедливой и беспристрастной оценки спорных вопросов.



Что касается правовой оценки проекта конституционного закона, с учетом судебной практики Европейского суда по правам человека и предыдущих заключений Венецианской комиссии, Комиссия считает, что соответствие поправок европейским и международным стандартам не может быть установлено по перечисленным выше причинам, и даже простое предложение этого предложения порождает риски разжигания враждебной и стигматизирующей атмосферы против ЛГБТ в Грузии. Таким образом, комиссия рекомендует властям Грузии полностью пересмотреть данное законодательное предложение и не продолжать принимать его», — говорится в заключении Венецианской комиссии.







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