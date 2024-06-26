

США наложили санкции на руководителя спецназа Звиада Харазишвили, по кличке «Хареба»

26.06.2024 10:51





По данным телеканала «Пирвели» [груз. Первый], визовые санкции США, наряду с чиновниками Грузии, коснулись и руководителя спецназа Звиада Харазишвили, по кличке «Хареба». Санкции также затронули членов его семьи.



По данным телекомпании, он имел действующую американскую визу и уже получил уведомление об ее аннулировании.



Кроме того, телеканал «Пирвели», со ссылкой на источник в США утверждает, что под санкции попал еще один сторонник «российского закона», лидер большинства и член команды миллиардера Б.Иванишвили — Мамука Мдинарадзе. У него нет визы, но отныне он её не сможет получить.



Под санкции также попал член политсовета «Грузинской мечты» и депутат Дмитрий Самхарадзе.



Телеканал «Мтавари» [груз. Главный] также распространил информацию о санкциях. По их информации, в санкционном списке находится депутат Анри Оханашвили.



24 мая Госдепартамент США официально объявил о политике визовых ограничений для тех, кто «подрывает демократию в Грузии».



Позже, 6 июня Госдепартамент США ввел визовые ограничения для нескольких десятков человек в Грузии. Об этом сообщил представитель ведомства Мэтью Миллер.



По словам Миллера, ограничения вводятся для тех, кто причастен к распространению дезинформации, подрыву демократии, насилию против мирных протестующих и кампаниям запугивания представителей гражданского общества в Грузии.



По словам Миллера, согласно закону, США не будут публично называть тех, кого затронут эти ограничения, но если они решат поехать в Америку, то узнают об этом при подаче заявления на визу. Уже имеющие визу будут заранее уведомлены об аннулировании.





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