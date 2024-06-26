

Представитель Госдепартамента Синди Дайер прокомментировал грузинский закон об иноагентах

26.06.2024 11:10





«Если неправительственные организации, обеспечивающие критически важные услуги, и организации гражданского общества в Грузии, на которые мы опираемся, столкнутся с проблемами в процессе работы, то это то, за чем мы обязательно будет следить, как и за последствиями любого принятого закона», — заявила на брифинге представитель Госдепартамента США по особым поручениям по мониторингу и борьбе с торговлей людьми Синди Дайер, отвечая на вопрос об законе «О прозрачности иностранного влияния».



По ее словам, страна может принять закон в течение отчетного периода, но результаты этого закона будут видны не раньше следующего года.



«Что касается Грузии, мы, конечно, были обеспокоены принятием закона об иностранных агентах. На данный момент мы следим за ситуацией. Иногда мы отмечаем, что страна может принять закон в течение отчетного периода, и мы можем быть обеспокоены, но мы не увидим влияние этого закона или результаты этого закона до следующего года. Поэтому, конечно, это то, за чем мы следим, чтобы быть уверенными в том, что если НПО, предоставляющие такие критически важные услуги, и организации гражданского общества, на которые мы опираемся, столкнутся с проблемами, то это то, что за чем мы обязательно будем следить, как и за результатами любого принятого закона», — заявила Синди Дайер.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





