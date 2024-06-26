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МВД: За наркопреступления задержаны 24 лица, в том числе 11 наркореализаторов
26.06.2024 11:16
Сотрудники департамента центральной криминальной полиции МВД, департаментов полиции Тбилиси, Аджарии, Самегрело-Земо Сванети, Кахети и Имерети совместно с Генеральной прокуратурой в результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных за последний период, задержали по обвинению в наркопреступлениях 24 лица, в том числе 11 наркореализаторов.
По данным МВД, среди задержанных есть граждане как Грузии, так и зарубежных стран.
«В качестве вещественных доказательств правоохранители изъяли наркотикотические средства различного вида в крупных и особо крупных размерах. На основании постановления судьи полиция несколько раз осуществляла контрольные закупки наркотиков у лиц, задержанных по обвинению в незаконном сбыте наркотиков, и осуществляла скрытую аудиовидеозапись этих закупок.
Преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочно», - говорится в информации.
Так же сообщается, что в ходе личных обысков и обысков жилых домов лиц, задержанных по обвинению в наркопреступлениях, а так же в различных указанных ими местах, правоохранители изъяли особо крупное количество наркотических средств, в том числе: «кокаин», «бупренорфин», «метадон», «МДМА», «альфа-ПВП», «кетамин», т.н. «био», «метамфетамин» и «марихуана».
Расследование ведется по статьям 260, 261, 262, 265, 18-260, 19-260, 273 прима, 19-273 прима и 236 УК Грузии.
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