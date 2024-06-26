

Михаэль Рот: «Грузинским кошмаром» европейская мечта закончилась

26.06.2024 11:49





«Грузинским кошмаром» европейская мечта закончилась, - об этом глава комитета по международным делам парламента Германии (Бундестага) Михаэль Рот написал в соцсети Х.



«Несмотря на дезинформационную кампанию правящей партии Грузии, ясно одно: на парламентских выборах 26 октября избиратели решат, остановить ли перспективу ЕС или продолжить европейский путь. «Грузинским кошмаром» европейская мечта закончилась», - пишет Михаэль Рот.





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