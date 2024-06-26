|
|
|
Михаэль Рот: «Грузинским кошмаром» европейская мечта закончилась
26.06.2024 11:49
«Грузинским кошмаром» европейская мечта закончилась, - об этом глава комитета по международным делам парламента Германии (Бундестага) Михаэль Рот написал в соцсети Х.
«Несмотря на дезинформационную кампанию правящей партии Грузии, ясно одно: на парламентских выборах 26 октября избиратели решат, остановить ли перспективу ЕС или продолжить европейский путь. «Грузинским кошмаром» европейская мечта закончилась», - пишет Михаэль Рот.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна