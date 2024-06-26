

Посол Литвы: Не знаю, можно ли уже называть Грузию, Украину и Молдову «ассоциированным трио»

26.06.2024 11:50





Посол Литвы Андрюс Калиндра оценил прошедшие 24 июня дебаты по ситуации в Грузии на заседании Совета глав МИД стран-членов ЕС.



Литовский дипломат отметил, что в определенной степени заявления политиков и министров были сделаны для того, чтобы избежать дальнейших действий – дальнейших мер против властей и граждан страны.



«К сожалению, заявления о том, что, если Грузия хочет продолжить путь европейской интеграции, что-то должно измениться, были проигнорированы, поэтому ЕС был вынужден принять меры. Конечно, это очень плохо для Грузии. Как вы знаете, Молдова и Украина уже встали на путь переговоров. Грузии, к сожалению, нет. В прошлом Грузия, Украина и Молдова были ассоциированным трио, хотя сейчас я не знаю, можно ли это так назвать», - заявил Калиндра.



Литовский посол отметил, что на заседании Совета вопрос Грузии обсуждался не с точки зрения ускорения сближения с ЕС, а с точки зрения предотвращения рисков.



«Именно это лидеры ЕС обсудят на текущей неделе. Когда мы говорим о будущем Грузии в ЕС, мы, конечно, хотим создать позитивную повестку дня. Евросоюз долгое время проявлял стратегическое терпение, но сейчас мы находимся на том этапе, когда мы, послы, пытаемся восстановить репутацию Грузии, что очень сложно. Содействие доверию и политическому диалогу - непростая задача, и на это уйдет много времени», - подчеркнул Калиндра.



Источник: СОВА

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