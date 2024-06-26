

Алан Берсе избран Генеральным секретарем Совета Европы

26.06.2024 12:27





Бывший президент Швейцарии Ален Берсе избран Генеральным секретарем Совета Европы.



Генеральный секретарь избирается Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) сроком на пять лет.



Во втором туре выборов Алан Берсе получил большинство голосов – 114 голосов.



Другими кандидатами были представитель Эстонии Индрек Саар и Бельгии Дидье Рейндерс, они получили 85 и 46 голосов соответственно.



Алан Берсе сменит Марию Пейчинович Бурич, на посту Генерального секретаря Совета Европы.



Берсе приступит к работе на указанном посту с 18 сентября.





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