

Мелия: Проведено исследование – единый список не является формулой поражения Иванишвили

26.06.2024 12:59





По словам соучредителя партии «Ахали» Ники Мелия, было проведено исследование, которое показало, что оппозиционные партии не могут победить «Грузинскую мечту» единым списком.



По словам Мелия, исследование проводилось с привлечением общественных организаций и о нем были проинформированы оппозиционные партии.



«Я был уверен, что это [единый список] не сработает. Результаты исследования сейчас обрабатываются», — заявил он.



Как указал политик, ожидается, что завтра или послезавтра итоги исследования будут обнародованы.



«Заказчик решает, публиковать его или нет. Если нет, то все партии будут сформированы», — добавил он.



«Единый список не является альтернативной формулой поражения Иванишвили […] Я не могу говорить о процентах, показателях, не имею права», — сказал Мелия.

По словам Мелия, партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» примет участие в выборах самостоятельно.



Что касается партии «Ахали», то по словам Мелиа, будет создана платформа, «которая даст очень важные результаты»: «Посмотрим, с кем мы будем».



Ника Мелия не уточнил, какие партии войдут в объединение, кроме партии «Ахали», однако отметил, что платформа станет «главной движущей осью победы». При этом он исключил сотрудничество с «Национальным движением».



По его словам, главный принцип заключается в том, чтобы ни один голос за оппозиционные партии не был потерян и у избирателя был выбор.



Как отметил политик, более подробная информация об избирательном составе партий будет обнародована 8 июля.



Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года.





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