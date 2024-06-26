

Избирательная администрация начинает всеобщую демонстрацию избирательных технологий

26.06.2024 13:42





Избирательная администрация переходит к следующему этапу информирования избирателей и начинает новый проект в рамках масштабной информационной кампании.



«Всеобщая демонстрация электронных выборов» будет проводиться с 6 июля текущего года и ее целью является информирование избирателей о внедрении избирательных технологий и развитие практических навыков процедуры голосования.



В целях информирования избирателей проект включает в себя как теоретическую, так и практическую составляющую. На встречах, проводимых в рамках проекта, избиратели лично ознакомятся с работой машин проверки и подсчета голосов, будет обеспечена имитация голосования, в том числе под контролем избирательных комиссий, заинтересованные лица пройдут через сами процедуры голосования.



Проект будет реализован в 64 муниципалитетах по всей стране, в 89 заранее определенных местах, расположенных в административных центрах муниципалитетов Тбилиси и регионов.



Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться в электронном виде по следующей ссылке: https://calendly.com/d/ck3d-mpp-4v6 и выбрать желаемую дату и время с 26 июня 2024 года.



Подробная инструкция размещена на официальном сайте ЦИК и в социальных сетях, в случае возникновения вопросов обращайтесь по номеру контактного центра 2 51 00 51.



Встречи будут проходить с 6 по 28 июля каждые выходные с 11:00 до 18:00.



Избирательная администрация призывает избирателей принять участие в процессе всеобщей демонстрации избирательных технологий и узнать об избирательных технологиях. Следует отметить, что право участия имеет право любое заинтересованное лицо, в том числе те, кто уже принимал участие в различных информационных мероприятиях ЦИК.



За полтора года до всеобщих выборов избирательная администрация начала масштабную информационную кампанию, которая также перекликается с международными стандартами и рекомендациями.



Избирательная администрация будет регулярно проводить информационно-просветительские мероприятия и проекты в несколько этапов до окончания выборов.





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