

Саакашвили призывает граждан «оформить победу» над «Грузинской мечтой»

26.06.2024 13:43





«Электорально режим олигарха закончился, теперь нужно это оформить», – заявил экс-президент Грузии, комментируя предстоящие парламентские выборы.



Сегодня в Тбилисском городском суде проходит очередное заседание по делу разгоне акции 7 ноября 2007 года. Во время подключения к процессу из клиники «Вивамеди», посредством видеосвязи Михаил Саакашвили обратился к служащим государственных органов.



«Нет сомнений в том, что выборы они («Грузинская мечта – ред.) проиграли, но, конечно, они не планируют ничего проводить нормально. Они намерены захватить и государство, и избирательную систему. Они знают, что проиграли выборы, но мы все должны стоять плечом к плечу. Я хотел бы обратиться к государственным органам, чиновникам – те, кто не будет участвовать в мошенничестве, насилии, будут неприкасаемыми и продолжат нормально работать на благо Грузии. Это не государственный сектор партийных должностей, госчиновников нужно предупреждать и никому не грозить увольнением, конечно, если кто-то из них не сделает что-то не так», – заявил Саакашвили.



Бывший глава государства также прокомментировал недавнее назначение Тины Бокучава на должность председателя «Национального движения».



«Тика (Тина Бокучава) — первая женщина-председатель «Национального движения», очень сильный грузинский политик. Если и есть грузинский политик нового поколения, то это Тика Бокучава. Она всегда была в оппозиции, никогда не была у власти, в политику пришла из международной организации «Национальный демократический институт США». Я очень горжусь сотрудничеством с Тикой. Не хочу никого обидеть, но я не знаю другого грузинского политика с таким уровнем образования», – сказал экс-президент.





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