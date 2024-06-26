

Саакашвили: Я поддерживаю единую декларацию, согласованную оппозиционными партиями в Брюсселе

26.06.2024 13:56





Я поддерживаю единую декларацию, которую согласовали оппозиционные партии в Брюсселе – не будем бояться провокаций, насилия. У нас все получится, - заявил третий президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном процессе по делу о 7 ноября.



По его словам, пропаганда: «лишь бы не националы» — это пропаганда, но не развитие, не прогресс".



«Мы должны создать единую, большую коалицию, насколько возможно максимально широкую. Я поддерживаю единую декларацию, которую согласовали оппозиционные партии в Брюсселе, и поддерживаю продвижение вперед к Европе. Не будем бояться провокаций, насилия. У нас все получится. Мы славно победим», - заявил Михаил Саакашвили.



По его словам, он пожертвовал своей жизнью ради спасения Грузии.



«Большие провокации все еще будут со стороны русского режима. В свое время я был инициатором европейского трио. Я связал тогда вместе Украину и Молдову, Грузия связала. Когда говорят, что Грузия была флагманом в реформах, почему-то молчит тот, кто создал этот успех, если бы не Саакашвили и его команда, можно подумать, что нас не существовало. Упоминают, когда вспоминается какая-то ошибка или проступок. Сегодня инициатор этого трио в тюрьме, мне приходится объяснять из-за решетки. Несколько месяцев будут невероятно напряженными. Решится, останется ли Грузия или исчезнет. Мы должны остаться здесь, я пожертвовал своей жизнью, я приехал сюда, чтобы спасти Грузию, я ожидаю много неприятностей», - заявил Саакашвили.





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