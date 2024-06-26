

Бокучава: Я действительно не пожалею усилий, чтобы на оппозиционном фронте состоялось единство

26.06.2024 14:03





Президент Саакашвили еще раз приветствовал декларацию единства и, как он отметил, на этих выборах действительно стоит вопрос выживания Грузии - Грузия либо выживет, либо исчезнет, сказал он, и это действительно так, потому что в условиях Иванишвили мы видим, что Грузия теряет евроатлантический курс, что значит постановку нашей государственности под вопрос, - заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.



По ее словам, она не пожалеет усилий для достижения этого единства на оппозиционном фронте.



«Президент Саакашвили еще раз приветствовал декларацию единства, которую «Единое национальное движение» вместе с другой оппозиционной партией подписало в Брюсселе. Он подчеркнул необходимость единства для победы над антиевропейской, антинациональной, российской властью Иванишвили. Я обязательно не пожалею усилий, чтобы на оппозиционном фронте состоялось единство, потому что мы все прекрасно понимаем, как отметил сегодня президент Саакашвили, что на этих выборах действительно стоит вопрос выживания Грузии. Он сказал, что Грузия либо выживет, либо исчезнет, и это действительно так, потому что в условиях Иванишвили мы видим, что у Грузии нет шансов сохранить евроатлантический курс, а потеря этого курса означает постановку под вопрос в нашей государственности», - сказала Тина Бокучава.





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