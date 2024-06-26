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Мдинарадзе: Политические атаки продолжатся до выборов
26.06.2024 14:08
«Есть попытка и желание, чтобы власть в Грузии представляли агенты, а не друзья, но грузинский народ этого не допустит», — заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
По его словам, политические атаки продолжатся до выборов.
«Есть попытка и желание, чтобы власть в Грузии представляли агенты, а не друзья. До выборов будет такая повестка дня и политические атаки, но грузинский народ не допустит, чтобы его страну представляла агентура, а не люди, которые пытаются с достоинством выполнять конституционную оговорку. Они пытаются стоять на двух ногах: миром, демократическим, европейским путем, а не войной. Как только они придут к власти, они попытаются втянуть Грузию в войну, разрушить страну. Ни правительство, ни грузинский народ этого не допустят. К сожалению, удары будут продолжаться выборов. Теперь, на несколько месяцев вперед, заговорили о легитимности выборов. Это тогда, когда будут электронные выборы, и с точки зрения демократии они не смогли придраться и к предыдущим. Они фальсифицировали данные параллельного подсчета и что еще должно было произойти, чтобы вам открыли глаза», — заявил Мдинарадзе.
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