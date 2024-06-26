

Президент Грузии поздравила Марка Рютте с избранием на пост Генсека НАТО

26.06.2024 14:45





Президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети Х поздравила исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте с утверждением на должность будущего генерального секретаря НАТО.



«В эти критические и неспокойные времена ваша роль будет крайне важна для сохранения демократии и свободы, а также для восстановления прочного мира. Мы надеемся, что ваше руководство станет одним из великих достижений, и позволит наладить новые и более тесные связи для тех из нас, кто с нетерпением ждет расширения альянса».



Президент Грузии также поблагодарила действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга «за образцовую службу и преданность делу».



Кандидатуру Рютте утвердили послы стран НАТО в Брюсселе. Официальное назначение, как ожидается, пройдёт на саммите организации в Вашингтоне в июле. Срок полномочий Рютте составит пять лет. Он сменит на посту нынешнего генерального секретаря НАТО, норвежца Йенса Столтенберга.







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