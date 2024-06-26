

Мдинарадзе: Грузия никогда не согласится на призыв Венецианской комиссии о разрешении однополых браков

26.06.2024 14:50





Грузия никогда не согласится на призыв Венецианской комиссии о том, чтобы в стране были разрешены однополые браки, - так лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе ответил на вопрос журналистов по поводу заключения Венецианской комиссии, в котором правящую команду призывают не продолжать принимать закон против т.н. ЛГБТ-пропаганды.



Как отметил Мдинарадзе, Венецианская комиссия сказала то, что не осмеливаются сказать представители оппозиции, и по этой причине объявляют бойкот парламентской деятельности.



«В последнее время Венецианская комиссия дает Грузии неприемлемые рекомендации. Когда речь идет о запрете ЛГБТ-пропаганды, Венецианская комиссия прямо говорит, что ей не только не нравятся изменения, которые мы планируем, но и нужно убрать то, что есть, то есть, мол, легализовать однополые браки. Оппозиция боится своих покровителей извне, грузинского народа внутри, таково их отношение и настроение в плане запрета пропаганды ЛГБТ, защиты семейных ценностей и прав несовершеннолетних. Они не осмеливаются участвовать в этих дебатах, сказать, что им не нравится, зафиксировать свое настоящее настроение, грузинский народ накажет, если скажут, что им нравится, боятся покровителей. Они избегали парламента на этой неделе, потому что речь идет о запрете пропаганды ЛГБТ. На мой взгляд, это главная причина, по которой они уклонялись от парламента и объявили бойкот. Это использование формальной записи для успешной сдачи теста на запрет ЛГБТ-пропаганды как покровителям, так и с грузинским народом, но это невозможно. Все понимают, что они намерено избегают этой темы, потому что они на стороне этой темы. Они на стороне допущения, а не запрета пропаганды ЛГБТ . Сегодня рекомендация Венецианской комиссии была подкрепляющей их позицию. Однако Грузия никогда не согласится с тем призывом Венецианской комиссии, чтобы в Грузии были разрешены однополые браки», - сказал Мдинарадзе.



Для справки, Венецианская комиссия публикует заключение относительно конституционного закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» и рекомендует пересмотреть законодательную инициативу и не продолжать ее принимать.





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