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На пленарном заседании парламента в первом чтении обсуждается законодательный пакет, подготовленный против т.н. ЛГБТ-пропаганды
26.06.2024 16:04
На пленарном заседании парламента в первом чтении обсуждается законодательный пакет, подготовленный против т.н. ЛГБТ-пропаганды.
Проект депутатам представит председатель парламента и председатель комиссии по всенародному обсуждению конституционных изменений Шалва Папуашвили. Сначала он информирует коллег о результатах общественного обсуждения.
Для справки, законодательный пакет состоит из 19 законопроектов. Основной из них - проект «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», а остальные 18 - вытекающие из него проекты.
Авторами и инициаторами законодательного пакета являются председатель парламента Шалва Папуашвили и члены большинства: Мамука Мдинарадзе, Анри Оханашвили, Рати Ионатамишвили, Мака Бочоришвили, Давид Матикашвили, Тенгиз Шарманашвили, Ираклий Шатакишвили и Созар Субари.
По пояснению большинства, целью инициирования законопроекта является укрепление семейных ценностей, основанных на союзе мужчины и женщины и механизмов защиты несовершеннолетних.
Законодательный пакет предусматривает установление ряда запретов и ограничений.
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