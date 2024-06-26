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Специальная следственная служба признала Ираклия Купрадзе потерпевшим
26.06.2024 16:04
Специальная следственная служба признала генерального секретаря партии «Лело» Ираклия Купрадзе потерпевшим
вследствие физического насилия, примененного к нему 16 апреля на территории, прилегающей к парламенту.
«По делу о моем задержании, которое произошло 16 апреля на территории, прилегающей к парламенту, меня вызвали в Специальное следственное ведомство, признали меня потерпевшим с учетом статьи 333 и передали доказательства, которые ведомство имеет на данном этапе. Надо сказать, что ведомство поработало максимально, получены все видеодоказательства. Ждем передачи 2-й части доказательств и заключения Самхараули.
Личности спецназовцев на данном этапе не установлены, хотя существует возможность, что их установят. Эти спецназовцы обязательно должны быть наказаны. Их нахождение в правоохранительных органах немыслимо, это будет шагом против государственных интересов, что в правоохранительном ведомстве работают садисты», - заявил Ираклий Купрадзе.
По заявлению адвоката Ираклия Купрадзе, власть была вынуждена предоставить статус потерпевшего его подзащитному.
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