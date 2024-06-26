

Оханашвили считает, что санкции против властей Грузии должны быть обсуждены с ними на официальном уровне

26.06.2024 17:23





По словам председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, он считает несерьезными говорить о предположениях относительно санкций, когда на официальном уровне не было коммуникации по этому вопросу.



«Все это туманно и непонятно. Если с нами будет коммуникация, и кто-то нам что-то объяснит, мы, конечно, будем об этом говорить, но это несерьезно, пока эти вопросы не поставлены, говорить о гипотезах и т.д. Пока вопрос санкций не будет обсуждаться с нами на официальном уровне, комментировать будет несерьезно. Подождем, если кто-то захочет пообщаться. Сегодня и сейчас поезд этих санкций ушел», — заявил Анри Оханашвили.



На вопрос «Была ли у него коммуникация с посольством США?» Оханашвили ответил, что «с профессиональной точки зрения мы иногда обмениваемся позициями, были такие ситуации в недавнем прошлом, но вчера и недавно коммуникации не было. Поэтому, если будет, я поделюсь с вами, мне нечего скрывать».







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