

Избирательная администрация начинает всеобщую демонстрацию избирательных технологий

26.06.2024 17:31





Избирательная администрация переходит к следующему этапу информирования избирателей и начинает новый проект в рамках масштабной информационной кампании. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Грузии.



По данным ЦИК, «всеобщая демонстрация электронных выборов» пройдет с 6 июля текущего года, ее цель — информирование избирателей о внедрении избирательных технологий и выработка практических навыков процедуры голосования.



«Проект будет реализован в 64 муниципалитетах по всей стране, в 89 заранее определенных местах, расположенных в административных центрах муниципалитетов Тбилиси и регионов. Желающим принять участие с 26 июня 2024 года необходимо зарегистрироваться в электронном виде по следующей ссылке и выбрать желаемую дату и время. Подробная инструкция размещена на официальном сайте ЦИК и в социальных сетях, в случае возникновения вопросов обращайтесь по номеру контактного центра 2 51 00 51.



Встречи будут проходить с 6 по 28 июля каждые выходные с 11:00 до 18:00″, — говорится в информации ЦИК.







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