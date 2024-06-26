

Россия желает восстановления дипотношений с Грузией

26.06.2024 17:33





Россия готова идти по пути восстановления дипломатических отношений с Грузией и поддерживает любые начинания Тбилиси в этом направлении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Ранее председатель выступающей за налаживание отношений с Россией грузинской прокремлевской партии "Солидарность во имя мира" Михаил Жгенти выразил надежду на восстановление дипотношений между Грузией и Россией.



"Мы продолжаем считать, что это (нормализация отношений - ред.) отвечает интересам двух наших народов... Поддерживаем любые начинания, которые идут в поддержку российско-грузинской нормализации. В этом контексте приветствуем упомянутую инициативу. Мы готовы идти по этому пути", - сказала Захарова на брифинге.



После августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), а Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой.





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