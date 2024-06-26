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Зеленский подписал закон об использовании английского языка в Украине
26.06.2024 17:40
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о применении английского языка в Украине.
Закон предусматривает официальное закрепление статуса английского как одного из языков международного общения в Украине. Также определят те должности, кандидаты на которые должны обязательно знать английский язык, сообщают украинские СМИ.
Зеленский подал законопроект об английском языке в парламент в 2023 году, в начале июня 2024 года Верховная Рада приняла его во втором чтении. Тогда также поддержали правку, которая предусматривает бюджетную поддержку для кинотеатров за показ англоязычных фильмов на языке оригинала.
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