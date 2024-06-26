

Парламентский секретарь президента критикует изменения в Избирательный кодекс

26.06.2024 17:42





«Решения в ЦИК должны были приниматься двумя третями голосов, сейчас они принимаются простым большинством, это однопартийное решение и оно ухудшает избирательный кодекс», — заявил парламентский секретарь президента Грузии Георгий Мсхиладзе.



По его словам, ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианская комиссия обращались к парламенту, что нельзя вносить поправки в избирательное законодательство за несколько месяцев до выборов.



«Парламент, вероятно, преодолеет мотивированные замечания. Разница в том, что отменят то, что решения в ЦИК должны были приниматься 2/3 голосов, и решение будет принято простым большинством голосов. Это однопартийное решение, поскольку каким количеством голосов будет избран председатель Центральной избирательной комиссии, такое же количество голосов, т.е. 76 голосов необходимо для избрания непартийных членов. ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианская комиссия обращались к парламенту, что нельзя за несколько месяцев до выборов вносить в избирательное законодательство поправки, ухудшающие избирательное законодательство. На наш взгляд, упомянутые законодательные поправки ухудшают избирательный кодекс. Мы считаем, что решение, принятое консенсусом, более эффективно и основательно, чем решение, принятое простым большинством», — отметил Мсхиладзе.







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