

Посольство США поздравляет сборную Грузии по футболу с победой

27.06.2024 01:28





Посольство США поздравляет сборную Грузии по футболу с победой:



"Сборная Грузии продолжает демонстрировать свой несломленный дух!

Поздравляем с этой потрясающей победой и великолепной игрой. Отмечаем вместе со всеми болельщиками Грузии! ", - пишет посольство США в Тбилиси в соцсети.



Первая и историческая победа на чемпионате Европы – матч с Португалией завершился со счетом 2:0. Сборная Грузии вышла в 1/8 финала.



Хвича Кварацхелия забил гол в первом тайме, а Георгий Микутадзе с пенальти - во втором тайме.





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