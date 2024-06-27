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Фонд Иванишвили должен выделить сборной Грузии премию в 30 млн лари за выход плей-офф Евро
27.06.2024 10:29
Премию в 30 млн лари (около $10,7 млн) должен выплатить сборной Грузии по футболу благотворительный фонд «Карту» миллиардера-основатели и почетного предаседателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, согласно своему обещанию.
24 апреля «Карту» пообещал передать игрокам и тренерам команды 30 млн лари, если на дебютном чемпионате Европы они смогут выйти из подгруппы. Дополнительно по 30 млн лари фонд Иванишвили обещал сборной за каждую последующую победу на соревнованиях.
О премии объявили вскоре после того, как игроки сборной публично поддержали требования протестующих против закона об иноагентах и осудили насилие против демонстрантов. В «Карту» свою инициативу объяснили «поддержкой мотивации» футболистов.
Спустя еще месяц, премьер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе пообещал сборной премию от правительства — 3 млн лари ($1,09 млн) за выход в финал чемпионата Европы.
До сих пор в «Карту» не комментировали вчерашний матч национальной сборной.
В среду сборная Грузии обыграла команду Португалии со счетом 2:0 в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 и вышла в плей-офф.
Команда стала первым «новичком», которому удалось сделать это со времен успешного дебюта Исландии на Евро-2016.
Теперь 30 июня в Кельне сборная Грузии сыграет с командой Испании в 1/8 финала чемпионата Европы.
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