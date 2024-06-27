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Президент Грузии: Мы не просто побеждаем, мы входим в Европу
27.06.2024 10:30
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет всю страну с победой «крестоносцев» над командой Португалии, на чемпионате Европы:
«Это значит, что там, где есть вера, решимость, безмерное самопожертвование и воля к победе, там и победа! Поздравляем всех! Поздравляю Грузию… мы не просто побеждаем, мы входим в Европу!» — написала Саломе Зурабишвили в соцсети.
Напомним, что в третьем матче группового этапа Чемпионата Европы Грузия одержала историческую победу, разгромив сборную Португалии со счетом 2:0 и выйдя в 1/8 финала. Первый гол в матче забил Хвича Кварацхелия на второй минуте после начала встречи, а второй, во втором тайме, с пенальти забил Георгий Микутадзе.
30 июня Грузия встретится с Испанией в 1/8 финала.
Первый матч чемпионата сборная Грузии провела против Турции 18 июня и проиграла со счетом 1:3, во втором, состоявшемся 22 июня, со сборной Чехии сыграла вничью, 1:1, и завоевала первое очко на чемпионате Европы.
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